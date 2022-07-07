В Екатеринбурге Daewoo Nexia насмерть сбила велосипедиста на пешеходном переходе (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня рано утром автомобиль Daewoo Nexia на пешеходном переходе насмерть сбил велосипедиста. Водитель пояснил, что велосипед выехал на зебру внезапно, велосипедист не спешивался.

По данным ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла около дома № 38 в переулке Базовом. Daewoo Nexia двигалась со стороны Сибирского тракта в сторону улицы Луганской. Как пояснил водитель автомобиля, скорость была 65 км/ч. Неожиданно слева на дорогу выехал велосипед. «Нексия» пыталась экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. 43-летний велосипедист погиб на месте до приезда врачей.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автомобиля был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения, передвигающимся на велосипеде, что пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, велосипедист должен спешиться убедиться в безопасности перехода и вести велосипед рядом с собой. Водители в свою очередь, при подъезде к пешеходному переходу должны снизить скорость движения и быть готовым к появлению пешеходов и велосипедистов», – подчеркнули в ГИБДД.

Дополнено. Как пояснили в горГАИ, уже установлено, что велосипедист был в наушниках и пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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