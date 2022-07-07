На Урале грузовик снес мост и упал в реку (ФОТО)

Сегодня около семи часов утра грузовик обрушил мост через реку Ница возле деревни Бобровка Белоярского района.

Нагруженный щебнем «Тонар» ехал из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района, гаишники считают, что машина шла с перегрузом. Как пояснил сотрудникам ГИБДД водитель, навигатор завел его на мост. Перед мостом установлен знак, запрещающий движение по нему грузовикам с массой более 12 тонн. Но водитель решил проскочить – мост рухнул, машина упала в воду. Водитель не пострадал.

«Сейчас собственником дороги и администрацией района решается вопрос по организации объезда поврежденного участка автодороги, которая проходит через этот мост. Подъезды к мосту сейчас перекрыты», – прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области.

Белоярский район, Марина Иванова

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