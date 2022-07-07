На Урале начинается период видимости пролетов МКС

Жители Урала в течение июля смогут увидеть пролеты международной космической станции в небе. Лучшее время для наблюдений – с 9 по 20 июля. В этот период МКС будет видно с максимальным блеском и высоко над горизонтом.
Как рассказал уральский астроном Владилен Санакоев, с 9 по 15 июля станция будет видна преимущественно по утрам, рядом с планетами Сатурн и Юпитер в небе. После 15 июля ее можно будет увидеть ближе к полуночи.
Обычно МКС видно как небольшую мерцающую звездочку, которая плавно пересекает небосклон. Точное время пролета станции указано в графике.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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