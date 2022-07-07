В Екатеринбурге судят курганца, продававшего несуществующие тюльпаны к 8 Марта

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении уроженца Курганской области, который продавал несуществующие оптовые партии цветов в преддверии праздника 8 Марта. 32-летний мужчина обвиняется в мошенничестве по ч. 2 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2020 года публиковал объявления в интернете об оптовой продаже тюльпанов, выращенных в собственных теплицах. Также он брал предзаказы на поставки цветов с предоплатой 50%. После того как клиенты оплачивали половину заказа, мужчина переставал выходить на связь. Таким способом с 28 февраля по 6 марта 2020 года курганец обманул 15 клиентов, причинив им ущерб на сумму свыше 137 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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