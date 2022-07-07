В районе Краснолесья пропала 12-летняя девочка: вечером ушла из дома и не вернулась (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция разыскивает 12-летнюю Еву Чеботарь. Девочка вчера в 20:30 вышла из дома № 24 по улице Краснолесья и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 170 см, среднее телосложение, волосы рыже-коричневые ниже плеч, глаза серые. На момент ухода была одета в коричневую куртку, удлиненную серую футболку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация, просят сообщать по телефонам: 8(343)356-44-35, 8(343)356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8(343)356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).

Фото предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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