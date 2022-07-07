На Уралмаше изменится схема движения автобусов и троллейбусов

Из-за летних ремонтных работ на коммунальных сетях на Уралмаше временно меняется схема движения общественного транспорта.

Так, из-за прокладки водопровода на улице Краснофлотцев (на участке от Ползунова до Даниловской) с 7 июля по 20 августа автобус № 053 будет курсировать по маршруту: Коммунистическая – Ломоносова – Восстания – Ильича – Старых Большевиков – Фрезеровщиков – Таганская – переулок Замятина. В обратном направлении: переулок Замятина – Даниловская – Краснофлотцев – Таганская – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Восстания – Ломоносова – Коммунистическая. Остановка «Даниловская» временно переносится в сторону улицы Даниловской, а станция «Ползунова» – на переулок Замятина.

На улице Победы с 8 по 12 июля в связи с ремонтом тепломагистрали будет закрыто движение троллейбусов № 8 и № 10. Кроме того, меняется схема движения троллейбуса № 17 и автобусных маршрутов № 80 и № 73. Троллейбус № 17 «Коммунистическая – Калининская» будет направлен по улицам: станция Коммунистическая – улица Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – остановка Калининская.

Автобусы № 80 и № 73 будут направлены в объезд к улице Машиностроителей по улицам: 40 лет Октября – Победы – Ломоносова – Уральских Рабочих. В сторону улицы Восстания: Уральских Рабочих – Ломоносова.

В маршруте автобуса № 80 временно отменяется остановка «Победы» в оба направления, а также остановка «Восстания» в сторону улицы Ильича. На маршруте автобуса № 73 временно будет отменена остановка «Победы» в оба направления.

Автобус № 09 будет следовать по объезду в направлении к остановке «Промышленный проезд» по улицам: Ломоносова – Уральских Рабочих – Ильича. В направлении к остановке «Заречный» автобусы будут ходить по обычному маршруту. В сторону остановки «Промышленный проезд» временно будет отменена станция «Индустрии».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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