В Екатеринбурге проходит престижный теннисный турнир «Олимпийские надежды России» (ФОТО)

В Екатеринбурге в детской академии тенниса «Гринвич» проходит турнир «Олимпийские надежды России». В нем принимают участие юноши и девушки до 13 лет. Серия турниров, которые продлятся до 10 июля, имеет статус всероссийских соревнований. Результаты спортсменов станут основным критерием при утверждении составов сборных страны для участия в этапах первенств Европы и при комплектовании списков кандидатов в состав сборной команды России, отмечают организаторы мероприятия.

Юные спортсмены успели себя показать на первом этапе, который состоялся в Тольятти. Многие, в том числе финалисты и игроки сборной команды России, прилетели на второй этап соревнований в Екатеринбург.

«Федерация тенниса России выбирала города, в которых будут проходить соревнования. Детская академия тенниса «Гринвич» поддержала эту идею. В Свердловской области нет другого объекта, способного проводить подобные мероприятия на высоком уровне. Для игроков созданы комфортные условия: зоны разминки, кафе, предоставляются ракетки. Игры проходят на четырех новых грунтовых кортах. В случае плохой погоды имеются резервные крытые корты в зале, но, к счастью, мы пока ими не пользовались», – рассказала председатель Федерации тенниса Свердловской области Дарья Токаревских.

Всего на турнир заявились 98 участников в одиночном разряде, по 21 юношеской и женской паре и 64 участника в дисциплине «смешанный парный разряд». На соревнования допускаются спортсмены, имеющие не ниже второго юношеского разряда. По итогам квалификации остались 32 игрока и по 16 пар.

9 и 10 июля на четырех грунтовых полях детской академии тенниса «Гринвич» состоятся финалы. Победители получат не только награды, но и наберут важнейшие очки. Они позволят им попасть в восьмерку сильнейших, которая пройдет в итоговый турнир.

Екатеринбург, Елена Васильева

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