В России измерили качество мобильной сети и определили лучшего оператора

Международная компания Ookla провела независимое исследование по качеству мобильной сети и скорости интернета в российских городах. Эксперты основывались на замерах скорости пользователей приложения Speedtest с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети. Больше всего баллов по этим критериям набрал оператор «Мегафон».

«Отчет о качестве покрытия Ookla предоставила впервые. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров и качество представленных сервисов – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств. Сеть «Мегафона» признана лучшей по этому критерию.

В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости интернета: вместо средних показателей используются медианные – они лучше отражают пользовательский опыт. «Мегафон» подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети «Мегафона» составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных – 9,09 Мбит/с», – сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

В компании отмечают, что высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Так, в Свердловской области с начала этого года инженеры «Мегафона» модернизировали и построили свыше 50 базовых станций. Помимо Екатеринбурга телеком-услуги были улучшены в Березовском, Верхней Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, других городах и небольших поселках региона.

«Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов», – прокомментировал технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»