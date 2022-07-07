В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать репеллент для малышей

Роспотребнадзор по Свердловской области составил инструкцию по выбору репеллентов для детей и взрослых.

При выборе средства для защиты детей от насекомых стоит помнить, что для самых маленьких подходят средства с низкой токсичностью, на основе ИР3535. они разрешены для малышей старше года, а также подходят для беременных и кормящих женщин. Дети среднего возраста можно защитить препаратами в виде крема, молочка, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке с низким содержанием ДЭТА (меньше 10%).

Время защиты от насекомых при нанесении на кожу детских репеллентов – 2 или 3 часа, средств длительного действия (более 4 часов), разрешенных для нанесения на кожу, для них не существует. Средства, которые используются на тканях, могут держаться до 3-5 суток.

Взрослые могут выбирать средства защиты, исходя из условий использования. Здесь правила такие: высокая численность гнуса + легкая одежда на человека = репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА.

Высокая численность гнуса + одежда из плотного материала на человеке = сильное средство только для открытых частей тела в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащие 25% или более ДЭТА.

Екатеринбург, Марина Иванова

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