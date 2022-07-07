В Ревде будут судить 31-летнего мужчину, который изнасиловал знакомую в угнанной у нее же машине

В Ревде в суд передано уголовное дело в отношении местного 31-летнего мужчины, который весной избил знакомую, затолкал ее в принадлежащий ей же автомобиль, вывез в другой город и изнасиловал.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, все произошло 3 апреля. Мужчина вместе со своей 40-летней знакомой сидел в ее машине Kia. После ссоры он ударил женщину, сел за руль и вывез ее в город Реж, где изнасиловал, угрожая убийством.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, о похищении своей мамы в полицию сообщила ее 19-летняя дочь. Она видела, как знакомый силой усадил мать в машину и скрылся. Девушка подробно описала и автомобиль, и приметы. И через некоторое время автомобиль был остановлен нарядом ГИБДД на улице Объездной в Реже. Водителя задержали и доставили в территориальный ОВД для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что 31-летний житель Ревды уже был судим за причинение побоев и тяжких телесных повреждений. Полиции он рассказал, что ревновал похищенную женщину, с которой до недавнего времени встречался, и «испытывал личную неприязнь».

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья», п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» и п.«в» ч.2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Дело передано в суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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