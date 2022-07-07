В Красноуральске к году ограничения свободы приговорили мать, чья двухлетняя дочка умерла от удара током

В Красноуральске женщину, у которой двухлетняя дочь схватилась дома за оголенный провод и умерла, осудили, приговорив к 1 году 2 месяцам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.

Как ранее писал «Новый День», трагедия произошла 6 апреля. 32-летняя женщина была дома со своей двухлетней дочкой. Мать знала, что в квартире неисправная проводка, некоторые провода оголены и находятся под напряжением, но не сделала ничего, чтобы обезопасить ребенка. В какой-то момент малышка схватилась за такой провод. От удара током она получила множественные поражения и скончалась в больнице.

В ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что семья – многодетная. Мать уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по причине злоупотребления спиртным. Только за 2021 год женщина трижды привлекалась инспекторами ПДН к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. По этой причине гражданка регулярно проверялась по месту жительства участковым.

Как сообщил сегодня старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, суд признал мать виновной в причинении смерти по неосторожности. Ее приговорили к 1 году 2 месяцам ограничения свободы. В областной прокуратуре утоняют, что вину свою женщина признала.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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