В Екатеринбург привезли экзотических морских животных

Екатеринбургский океанариум пополнится новой коллекцией экзотических рыб и морских животных. Партия водных обитателей прибыла сегодня в аэропорт Кольцово из Москвы.

Живой груз проверили сотрудники регионального управления Россельхознадзора, нарушений при перевозке не выявлено. Как указали в ведомстве, в Екатеринбург поступило 20 видов экзотических костных рыб из класса и 238 стрекающих гидробионтов из России, Индонезии и Вьетнама. Все эти животные будут постоянно экспонироваться в уральском океанариуме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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