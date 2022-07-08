В ЗАГСе назвали самые любимые в регионе даты для свадьбы

Сегодня, в день любви, семьи и верности, в Свердловской области женятся 669 пар – это самый массовый по числу браков день в этом году. Годы красивых дат – 07.07.2007 или 08.08.2008 – уже прошли.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова, сейчас пользуются спросом те дни, у которых есть сочетание цифр 0, 1, 2. Сочетание красивых цифр уральцы считают магическими, верят, что эта дата принесёт браку удачу. В этом году такими датами были 02.02.2022 – зарегистрировано 79 браков, из них 39 в Екатеринбурге. 22.02.2022 ещё более популярная дата, так как она зеркальная, 320 браков заключили в этот день пары во всем регионе, из них 157 в Екатеринбурге. Самый «брачующийся» район в эту дату – Орджоникидзевский, 67 пар стали одной семьей.

Спросом пользуется неделя до Пасхи. В это срок было зарегистрировано 585 браков. Ещё более популярна неделя после Пасхи – 663 брака, из них более 400 пар расписались 29 апреля. По традиции следующий наплыв женихов и невест в ЗАГСе Екатеринбурга ждут в День города – уже подано 85 заявлений, но их будет гораздо больше.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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