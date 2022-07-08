Свердловскую область на пять дней накрыл смог

Уральские синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20 часов 12 июля.

Кроме того, из-за жаркой погоды в Свердловской области сохраняется высокий риск лесных пожаров, особенно на юго-западе региона. Специалисты оценивают опасность как четвертый класс горимости леса по региональной шкале.

Добавим, что на данный момент на территории Среднего Урала природных пожаров нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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