Гаишники ищут очевидцев ДТП с погибшим велосипедистом

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев вчерашнего ДТП в переулке Базовом, в котором погиб велосипедист.

Пока что сотрудники ГИБДД располагают только версией второй стороны аварии – водитель Daewoo Nexia, который сбил 43-летнего мужчину, не спешившегося на переходе, сообщил, что ехал со скоростью 65 километров в час на зеленый, а велосипедист двигался на красный. Водитель, по его словам, применил экстренное торможение, но наезда ему избежать не удалось.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает очевидцев данного происшествия позвонить по телефону +7-953-052-83-82. Конфиденциальность гарантируется», – сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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