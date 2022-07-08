В жаркие выходные гаишники устроят засаду на пьяных водителей

ГИБДД анонсировала рейд «Стоп-контроль» – с 8 по 10 июля полицейские будут ориентированы на поиск пьяных за рулем, а также тех, кто уже был лишен прав за пьянку, но снова решился на такой «подвиг». Наказание за такое нарушение – до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, за полгода в городе по вине нетрезвых водителей случилось 27 ДТП, в которых 5 человек погибли и 46 получили травмы.

«Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови», – напомнили гаишники.

Всех, кто знает о том, что за руль сел пьяный, просят сообщить о нем в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Марина Иванова

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