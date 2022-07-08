На Урале подрядчик забыл снять пленку с корней деревьев – и погубил растения на 5 млн

В городе Березовском скандал: местные власти рядятся со своими контрагентами, которые прошлой осенью высадили деревья в парке Победы. На это ушло порядка пяти миллионов рублей, однако все деревья, около 50 берез и представителей хвойных, к лету этого года засохли, как их ни поливали и ни удобряли.

Победителем аукциона было ООО «Лев», которое выполняло работы по заказу МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

Когда деревья начали засыхать, местные активисты пригласили представителей муниципального учреждения и подрядчика в парк и стали выкапывать растения – у нескольких случайно выбранных деревьев корни оказались запечатаны в пластиковые пакеты.

При этом, как сообщает группа «Березовский и окрестности», все 46 деревьев, скорее всего, уже не выживут. «Претензия подрядчику была отправлена, но ответ был дан неоднозначный. Грубо говоря, он послал всех далеко и надолго. Теперь МКУ «Благоустройство и ЖКХ» должно подать иск в суд и заставить подрядчика вернуть деньги или заменить данные растения на нормальные», – сообщают администраторы паблика.

Руководитель МКУ Евгений Мезенцев подтвердил, что технология высадки была нарушена. «Мы ведем претензионную работу. Гарантия пять лет. В рамках гарантии все решим», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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