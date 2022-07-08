В Екатеринбурге нашли опасных вредителей в армянских герберах

Сотрудники свердловского референтного центра Россельхознадзора забраковали партию гербер, прибывших в Екатеринбург из Армении. При досмотре на границе фитосанитары обнаружили в цветах живых карантинных вредителей – западного цветочного (калифорнийского) трипса и эхинотрипса американского.

Эти насекомые относятся к чрезвычайно опасным вредителям. Западный цветочный трипс практически всеяден и уничтожает цветочные, декоративные культуры и плодоносящие деревья, а также выступает переносчиком множества опасных заболеваний для растений. Эхинотрипс американский – полифаг, повреждает растения примерно 30 ботанических семейств. Наносит вред декоративным культурам и перцу, а также может распространиться на вишне, сливе и малине. Чаще всего вредители попадают на территорию России вместе с посылками декоративных цветов из стран Северной и Центральной Америки, Азии и Европы, а также при обменах между ботаническими садами.

Поскольку прибывшие из Армении герберы в количество 60 штук оказались заражены, всю партию уничтожат.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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