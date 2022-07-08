Врач рассказала о новой прививке – от аллергии на кошек и березу

Российские ученые совместно с коллегами из Австрии работают над вакциной от аллергии. Те, кто пройдет иммунизацию, перестанут страдать от реакций на кошек и цветение березы – одни из самых распространенных аллергенов. Как рассказала заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6, врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Петухова, медицина уже стоит на пороге представления этой вакцины. «Ученые Сеченовского университета и Австрийского медуниверситета разработали вакцину, которой можно привиться и не иметь аллергии – на кошку и березу. Вакцина проходит последние стадии испытаний, и, я думаю, она скоро появится в гражданском обороте», – сказала она.

Пока же, по словам врача, медики успешно используют методы, модифицирующие течение заболевания, вмешивающиеся в патогенез. «Я говорю об аллерген-специфической иммунотерапии, этому методу более 100 лет уже, но он изменяется, совершенствуется. Если раньше аллерген вводили подкожно, то теперь мы можем вводить аллерген в малых дозах под язык, сублингвально. Это тренировка иммунной системы», – добавила Анна Петухова.

По ее словам, есть методы и для лечения аллергической бронхиальной астмы – и это не только ингаляции, которые работают не на всех пациентах. «Им приходит на помощь генно-инженерная терапия с использованием биологически активных молекул. В мире порядка пяти молекул изобретено для астматиков, борющихся с аллергией, – они вводятся 1-2 раза в месяц. С гордостью говорю, что наш городской аллергоцентр обладает всеми этими молекулами, и жители Екатеринбурга могут получать самое эффективное лечение от бронхиальной астмы, которая становится контролируемой, это победа над заболеванием», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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