Махина, Иво, Энцелат: как уральцы называют детей

Уральцы полюбили имена с историческим колоритом, а традиционные Николай и Светлана больше не в чести. О самых популярных и самых вычурных именах, которые в этом году дали своим детям свердловчане, рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Пальму первенства среди мужских имен держат Михаил, Александр, Артем, стали популярными Лев, Тимофей, Матвей. Мальчиков часто называют именами Дмитрий, Иван, Роман. У девочек на первое место вышло имя София. Удерживают лидирующие позиции Ева, Анна, Мария, Виктория. Часто девочек называют Елизавета, Анастасия, Полина, Екатерина. «Эти имена можно назвать классикой, они созвучны с любым отчеством и практически никогда не выходят из моды», – прокомментировала Наталья Храмова.

Сохраняют популярность имена, которые носят исторический колорит. Среди женских имен это Алерия, Астра, Ива, Ириса, Ладислава, Ланита, Малина, Махина, Михела, Милада, Милослава, Селина и Яромира. «Совсем уникальные имена – это Махина и Сеяна», – поделилась замначальника ЗАГСа. В числе редких имен мальчиков – Август, Аврор, Ариян, Велияр, Велизар, Велимир, Властислав, Далемир, Пересвет, Родосвет, Светозар, Светомир, Сергий, Соломон и Энцелат. Сохраняется мода на короткие имена – Иво, Фил и Нил.

Иногда предпочтения отдаются двойным именам: девочек называли Лили-Анна и Ева-Виктория. А у мальчиков были имена Аристарх-Маях, Мир-Мансур и Павел-Александр.

Вместе с этим редкими становятся некоторые традиционные имена.

Анфиса, Валентин, Зоя, Лидия, Лариса, Наталья, Светлана, Анатолий, Аркадий, Борис, Валерий, Виктор и Николай вышли из моды, так детей почти никто не называет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»