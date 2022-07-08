Аллергологи дали совет благоустроителям: какие деревья нельзя сажать в городе

Заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6, врач-пульмонолог, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Петухова по просьбе «Нового Дня» дала совет городских службам, занимающимся озеленением. Она рассказала, какие деревья не стоит сажать в городе, а какие – можно.

«Существуют более аллергенные виды растений, а есть менее. Так, пыльца ветроопыляемых растений обладает аллергенными свойствами. Это береза, ольха, лещина – скромные растения, но сильнейшие аллергены. Пыльца ветроопыляемых растений может переноситься до 100 км, вчера у меня был пациент с аллергией на ольху, который удивлялся, что она нигде поблизости не растет, но если она есть в радиусе 100 км, то можно сенсибилизироваться», – сказала Анна Петухова.

По ее словам, нужно сажать деревья, которые опыляются насекомыми. «Пыльца таких растений не обладает такими аллергенными свойствами, так что если нужна рекомендация – надо делать выбор в пользу деревьев и растений, которые опыляются насекомыми», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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