Свадебный бум в Свердловской области: женятся и 16-летние юноши, и 80-летние старички

В Свердловской области наблюдается свадебный бум. Пары, которые откладывали свадьбу в пандемию, решили наконец узаконить отношения. Среди молодоженов есть даже 11 пар в возрасте старше 80 лет.

«В первом полугодии 2022 года зарегистрировано 11 890 браков, что на 10% больше, чем в первом полугодии прошлого года, хотя уже тогда мы фиксировали рост на 25% к 2020 году. Такой рост мы видим впервые за пять лет, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова. – Тут сказались и годы пандемии, когда ЗАГСы какое-то время не проводили торжественные регистрации».

Самым частым возрастом вступления в брак остается 25-34 года (43% всех молодоженов), на втором месте – 35-44 года (22%). Пенсионеры тоже стали активнее – около 100 пар зарегистрировали брак в возрасте старше 65 лет, а 11 пар – в возрасте старше 80 лет.

Несовершеннолетние тоже были: 16-17-летних женихов было 11, невест в том же возрасте – 45.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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