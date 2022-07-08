Екатеринбурженка отсудила у продавца печенья деньги за сломанный зуб

Жительница Екатеринбурга в суде добилась компенсации от продавца печенья за сломанный зуб. История произошла в сентябре 2020 года. Женщина купила в киоске «Русский хлеб» печенье «Женский каприз», но дегустация оказалась неудачной. При пережевывании угощения она почувствовала острую боль в зубе – попалась скорлупка от ореха. На упаковке печенье была информация о составе продукта, но не было предупреждения о возможном присутствии каких-либо твердых крупиц и следов орехов.

Женщина была вынуждена обратиться к стоматологу, который установил трещину в зубе и остаток твердого инородного предмета. Зуб пришлось удалить, так как был риск воспаления. На лечение клиентка потратила более 6,5 тысячи рублей. Стоимость протезирования зуба в стоматологии рассчитали на 60,2 тысячи рублей.

Екатеринбурженка отдала злосчастное печенье в ФБУ «Уралтест» и получила заключение о том, что в образце товара обнаружены примеси растительного происхождения, посторонняя часть растительного происхождения – обломок косточки или скорлупы неправильной формы. Покупательница направила досудебную претензию ИП Закировой – продавцу печенья, но ответа не получила. После этого горожанка обратилась в Ленинский районный суд, в котором попросила взыскать с продавца стоимость печенья (269 рублей), расходы на стоматологическое лечение и предстоящие убытки по протезированию, а также сопутствующие судебные расходы, моральную компенсацию в размере 5 тысяч рублей и штраф. Ленинский суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что наличие в печенье осколка скорлупы от ореха могло привести к повреждению зуба.

Суд постановил взыскать с предпринимателя только 28 885 рублей, а вот бремя расходов на оплату экспертизы было распределено не в пользу женщины: с ИП Закировой постановили взыскать 3 491 рубль, с истца – 31 773 рубля. Обе стороны обжаловали решение в Свердловском областном суде. Предприниматель настаивала, что причинно-следственной связи между надкусанным печеньем и переломом зуба не установлено. Екатеринбурженка требовала с ответчика оплатить расходы за протезирование и пересмотреть решение в части оплаты экспертизы. В итоге областной суд встал на сторону женщины. Индивидуальный предприниматель должен будет заплатить и за экспертизу, и за восстановление зуба покупательницы печенья с ореховой скорлупой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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