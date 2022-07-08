В Екатеринбурге ночью на улице нашли ребенка, который не может разговаривать (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские разыскивают родителей ребенка, которого нашли ночью на улице. Мальчика обнаружил прохожий около 03:00 на перекрестке Вилонова и Учителей в Пионерском микрорайоне. На вид ребенку от трех до пяти лет, он не разговаривает. Малыш даже не может назвать своего имени. Мальчик был одет в желтую футболку, темно-синие шорты с розовыми сердечками и желтые тапки.

Всех, кто знает этого мальчика, полицейские просят сообщить по телефонам: +7 (902) 257-82-14 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 3); 8(343)356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 4); 8(343)294-14-94 (дежурная часть УМВД России по г. Екатеринбургу) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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