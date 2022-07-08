«Т Плюс» пойдет в суд против ФАС из-за штрафа почти на миллиард

В компании «Т Плюс» прокомментировали решение Федеральной антимонопольной службы, выписавшей энергетикам штраф. «Компания оспорит постановление о наложении штрафа», – сказали в пресс-службе «Т Плюс», отметив, что удивлены и самим постановлением, и размером санкций.

«В настоящий момент решение ФАС России, которым был установлен факт нарушения со стороны ПАО «Т Плюс», оспаривается в судебном порядке. При этом Арбитражный суд города Москвы не поддержал выводы и позицию антимонопольного органа, признал их неправомерными и отменил обвинительное решение и предписание. На наш взгляд, суд подробно исследовал все обстоятельства и пришел к мотивированным выводам о необоснованности претензий к ПАО «Т Плюс». ФАС России оспорила вынесенное решение, рассмотрение жалобы состоится уже на следующей неделе. В этой связи действия ФАС России по наложению административного штрафа, без окончательного разрешения спора, выглядят преждевременными», – подчеркнули в компании.

Ранее ФАС России сообщила, что оштрафует энергетиков на 846,5 млн рублей: по мнению ведомства, «ценовые заявки компании превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в два раза».

В свою очередь, в «Т Плюс» пояснили, что подходы к определению соответствия ценовых заявок на РСВ требованиям экономической обоснованности «активно обсуждаются на различных площадках». «При этом логика ценообразования компании находит поддержку других генераторов и экспертов, в том числе на расширенном заседании Секции по вопросам антимонопольного законодательства в части регулирования и контроля за деятельностью отраслей ТЭК и обеспечения конкурентного ценообразования на энергоресурсы экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике, – добавили в компании. – В указанных обстоятельствах ПАО «Т Плюс» продолжит судебную защиту своих прав и законных интересов. Вынесенный штраф будет оспорен после получения текста постановления и выяснения мотивов принятого ФАС России решения».

Екатеринбург, Елена Сычева

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