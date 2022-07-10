Полицейские устроили облавы на несовершеннолетних в кальянных и компьютерных клубах (ФОТО)

В Екатеринбурге прошли массовые рейды по кальянным, компьютерным клубам и местам тусовок подростков. Полицейские искали несовершеннолетних, которые незаконно ночью находятся в подобных заведениях и распивают алкоголь. 26 человек доставлены для установления личности в дежурную часть.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, проверки проходили в нескольких торговых центрах, трех компьютерных клубах по улице Первомайской и на проспекте Ленина, а также в четыре кальянных «SAXARA LOUNGE», «Nua Smoke», «Сапфир» и «Ni Hua Hua». Кроме того, полицейские прошли с рейдами в популярных у подростков местах: на площади у жд вокзала, у Храма-на-Крови, у ККТ «Космос», по Литературному кварталу, Основинскому парку и так далее.

«В вечернем рейде задействовался личный состав ППС, УУП и ПДН, ГИБДД, УЭБиПК, ОУР, кинологической службы, общественники и бойцы спецподразделения ГРОМ. Составлено семь протоколов по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкоголя в запрещенных местах, еще 19 протоколов по ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, 10 протоколов по линии ПДД. 26 человек доставлены для установления личности в дежурную часть. Изъято 147 литров алкогольной продукции, находившейся в реализации без соответствующих документов. Чтобы стабилизировать криминогенную обстановку, уменьшить количество ЧП в общественных местах, в том числе с участием подростков и иностранных граждан, в столице Среднего Урала по указанию руководителя ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова такие мероприятия будут проводиться на регулярной основе», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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