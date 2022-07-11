На Елизавете BMW влетел в дерево: погиб пассажир

Сегодня ночью в Екатеринбурге БМВ 320 врезался в дерево. Авария произошла около полуночи, напротив дома № 132 по улице Бисертской. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, водитель не удержал машину на дороге, из-за чего она улетела в кювет и врезалась в дерево. 36-летний пассажир скончался на месте, еще один пассажир – 26-летняя женщина – получила травмы. С травмами госпитализирован и 45-летний водитель.

Уже известно, что водитель был лишен прав за управление в состоянии опьянения и за уезд с места ДТП. Точная причина аварии устанавливается.

Екатеринбург, Марина Иванова

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