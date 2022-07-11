Синоптики рассказали, как долго продлится жара на Урале

Жара в Свердловской области задержится еще на несколько дней. Причиной июльского зноя стал антициклон, пришедший на Урал с Европейской территории России. Он препятствует продвижению в регион влажных атлантических масс воздуха и удерживает жаркую погоду. Такие условия повышают риск возникновения лесных пожаров. Кроме того, устойчивость атмосферы и ослабление ветра создают условия для скопления загрязняющих выбросов транспорта и промышленных предприятий.

«Знойная погода при температуре воздуха, на 4-6° превышающей климатическую норму, удержится до середины июля. Кратковременный дождь, гроза вероятны в начале и конце наступающей недели. После 15 июля предполагается ослабление жары на 5°», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Метеорологи также предупреждают о повышенном уровне ультрафиолетового излучения на Урале. В ближайшие трое суток УФ-индекс ожидается на среднем уровне – от 3 до 5 единиц по международной шкале. Свердловчанам рекомендуется оставаться в тени в полуденные часы и пользоваться солнцезащитными средствами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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