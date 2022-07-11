«Почта России» и «Бургер Кинг». Названы крупнейшие должники за мусор

«Спецавтобаза», региональный оператор, назвала крупнейших должников за мусор. В Екатеринбурге лидером долгое время остается предприниматель Павел Алянич, который должен регоператору 19 млн рублей. На втором месте «Почта России» с долгом порядка 4 млн рублей, на третьем – ООО «Фенстер-Инвест». Предприятие ООО «Бургер Рус», более известное как «Бургер Кинг», должно более 2 млн рублей.

Также регоператор назвал лидеров-должников среди управляющих организаций – это УК «Чкаловская» (44 млн рублей), УК «Лазурит» (24 млн рублей), «Жил Сервис Эксперт» (больше 21 млн), «ЖКХ-Холдинг» (больше 16 млн).

В пресс-службе «Спецавтобазы» напомнили, что вывоз ТКО – коммунальная услуга, поэтому за каждый день просрочки начисляются пени, причем если задолженность не закрыта за 90 дней, то пени увеличиваются, и долг начинают взыскивать уже в принудительном порядке через суд. «Если мы арестовываем счета у должников, то, например, в коттеджных поселках долги станут оплачиваться из взносов. Соответственно, их начнут банкротить другие ресурсоснабжающие организации за то, что они не могут с ними рассчитываться. В результате люди останутся без воды, света, газа», – поясняет начальник отдела обеспечения исполнения обязательств потребителей ЕМУП «Спецавтобаза» Елена Маницына.

В пресс-службе регоператора уточнили, что были случаи, когда клиенты прибегали к услугам сторонних юридических компаний, действия которых привели к лишним тратам клиентов. В результате задолженность перед «Спецавтобазой» не была оспорена, а предприниматели оказались должны еще и за услуги юристам.

Екатеринбург, Елена Сычева

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