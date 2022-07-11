В Екатеринбурге нашли два «резиновых» дома – там прописаны по 200 человек

В Екатеринбурге нашли два «резиновых» жилых дома, оба находятся в частном секторе. В одном из них прописано 190 человек, в другом – 221. Вычислить их удалось из-за задолженности за мусор. В обоих случаях владельцы домов должны «Спецавтобазе» больше миллиона рублей. В пресс-службе предприятия напомнили, что плата начисляется не на домовладение, а на количество зарегистрированных граждан.

Там также отметили, что «резиновые» квартиры и дома есть и в других муниципалитетах региона: одному из жителей Сысертского городского округа необходимо заплатить за вывоз ТКО 83 тысячи рублей. Также долг более 60 тысяч рублей перед «Спецавтобазой» имеют жители Артёмовского, Арамильского, Талицкого и Режевского городских округов. Если они не погасят задолженности в течение 90 дней, взыскания будут уже через суд.

«Важно отметить, что задолженность за вывоз ТКО могут взыскивать через приставов, банки, Пенсионный фонд или работодатели. Обратить взыскание вправе даже на ипотечный счет, в результате чего начинаются просрочки по оплате и человек может лишиться жилья. Банкротство в этом случае также не поможет: часть имущества все равно заберут», – утончили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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