Более 11 тысяч жителей Невьянска остались без холодной воды из-за аварии

В Невьянске крупная коммунальная авария. Сегодня в 6 часов утра из-за повреждения на магистральном водопроводе 83 многоквартирных дома остались без холодной воды. В них проживает около 11,6 тысячи человек. Воды также нет в четырех школах, трех детских садах и местном ДК.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подача холодного водоснабжения прекращена в дома по улицам Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева, Мартьянова. Сейчас на водопроводе проводятся аварийные работы.

По факту коммунального ЧП прокуратура начала проверку. Будет дана правовая оценка действиям администрации Невьянского городского округа и Водоканала.

Невьянск, Ангелина Сергеева

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