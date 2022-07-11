Как безопасно работать в жаркую погоду – советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать перегрева на рабочем месте в жаркую погоду. Меры профилактики необходимо соблюдать тем, кто работает на открытом воздухе и в помещениях без кондиционера.

1. Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) нужен рациональный режим работы. При температуре 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе должна составлять 15 – 20 минут, между ними необходимы паузы по 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность тепловой нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 – 5 часов для работников в специальной защитной одежде и 1,5 – 2 часа для работников без спецодежды.

3. Температура воздуха в помещении, в котором необходимо отдыхать после работы на жаре, должна быть на уровне 24 – 25 °C. Это необходимо, чтобы избежать резкого охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела – окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота

4. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасной (экстремальной). Поэтому следует изменить порядок рабочего дня и переносить работы на открытом воздухе на утреннее или вечернее время.

5. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

6. Для профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильный питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Температура воды и напитков должна быть 10 – 15 °C. Для восполнения потери солей и микроэлементов из-за выделения поты рекомендуется пить посоленную воду, минеральную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки и кислородно-белковые коктейли.

7. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут.

8. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется есть фрукты и овощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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