Вместе с жарой в Екатеринбург пришел смог

Жители Екатеринбурга жалуются на запах гари в городе. Так, еще со вчерашнего вечера смог чувствовался в Академическом.

По информации ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области из-за метеорологических условий вредные примеси в воздухе не рассеиваются. Объявлено предупреждение первой степени опасности – оно действует до 20 часов 12 июля.

Добавим, в регионе установилась жара. Обещают, что только после 15 июля похолодает на 5 градусов. В начале и в конце недели возможны грозы.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»