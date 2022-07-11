Мэрия на два дня закроет перекресток 8 Марта – Большакова

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова запланирован ремонт трамвайных путей. Из-за этого с полуночи 23 июля до 5 часов утра 25 июля на этом участке будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на время перекрытий изменится схема движения общественного транспорта. Автобус №58, направляющийся в сторону конечной остановки «Горбольница № 7», поедет по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова, после чего продолжит путь по обычному маршруту. Автобусы, двигающиеся в сторону «Ритейл-парк Солнечный», проследуют по улицам Декабристов, 8 Марта, Большакова, затем вернутся к привычной схеме движения. Также изменятся маршруты трамваев №№ 1, 4, 9, 14, 15, 25, 27 – они начнут двигаться в объезд.

Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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