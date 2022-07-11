На Среднем Урале в выходные утонули два человека – мужчина и ребенок

В Свердловской области 10 июля на водоемах погибли два человека. В Алапаевске во время купания в городском пруду утонул ребенок. Также погиб мужчина из села Толмачево Алапаевского района – он купался в реке Нейва. Подробности трагических событий устанавливают правоохранительные органы.

Как уточнили в МЧС, оба происшествия случились на несанкционированных пляжах, где не было дежурных спасателей. В ведомстве напомнили, что в Свердловской области признаны безопасными только шесть пляжей: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, пляжи санатория «Гранатовая бухта» и базы отдыха «Прометей» в Сысертском округе на берегу Верхнесысертского пруда, пляж Билимбаевского пруда и базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском округе, а также пляж Линевского водохранилища. Однако в жаркую погоду люди устремляются на дикие пляжи.

В минувшие выходные во время рейда по береговым зонам полицейские составили 25 протоколов за нарушение мер безопасности на водоемах, нарушители суммарно оштрафованы на 94 тысяч рублей. Спасатели подчеркивают, что безопаснее всего купаться на официально разрешенном пляже, так как там несут дежурство спасатели и медики. На диких водоемах нужно помнить о правилах безопасности – не купаться и не нырять в незнакомом месте, в том числе на затопленных карьерах. Нельзя оставлять детей на берегу и разрешать им купаться без присмотра взрослых. С начала купального сезона на Среднем Урале утонули уже 16 человек, в том числе 5 детей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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