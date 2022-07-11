В Екатеринбурге пройдет большое соревнование по триатлону

В Екатеринбурге пройдет крупное соревнование по триатлону. URALMAN SHARTASH – это первые состязания, которые будут проходить в городской черте Екатеринбурга, на территории Шарташского лесопарка, сообщают организаторы. Дата проведения – 31 июля 2022 года.

По сообщению организаторов, каждую дистанцию триатлона можно преодолевать индивидуально, а можно организовать эстафетную команду из 3-х человек, где каждый участник пройдет свой этап (плавание или велосипед или бег) и передаст эстафету следующему участнику.

Такой формат позволит принять участие с базовым уровнем физической подготовки. Поддержку мероприятию оказали Администрация Екатеринбурга и депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев.

Лимит на эстафетные команды на каждой дистанции – 30 человек. Это 10 команд в SPRINT и 10 команд на OLYMPIC.

Лимит на индивидуальное участие составляет 170 человек на каждой дистанции.

Регистрация закрывается по достижению лимита или 29 июля в 17:00, регистрации на месте проведения соревнований не предусмотрено.

С подробностями мероприятия и картой можно ознакомиться по ссылке.

Екатеринбург, Елена Васильева

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