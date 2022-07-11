От клещей пострадали уже 44 тысячи уральцев

Санврачи поделились «клещевой» статистикой в Свердловской области – по последним данным, в регионе зарегистрировано 44202 пострадавших от присасывания этих членистоногих, в том числе 7808 детей. Показатель укушенных на 100 тысяч населения выше среднего многолетнего уровня и выше прошлого года – примерной каждый сотый уже встретился с клещами в этом сезоне.

«Наибольшее количество пострадавших в Слободо-Туринском, Байкаловском районах, Пышминском, Талицком округах, в Дегтярске, Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Ирбите, Каменске-Уральском. В Екатеринбурге зарегистрировано 14990 человек, пострадавших от клещей (34% от общего числа)», – отметили в пресс-службе Свердловского управления Роспотребнадзора.

Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» у 265 человек (в том числе у 58 детей). Показатель – 6,34 на 100 тысяч населения, это в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода 2021 года. Подтвержден диагноз у 37 человек, в том числе у 7 детей.

С «клещевым иксодовым боррелиозом» госпитализированы 522 человека (в т.ч. 114 детей), показатель – 10,15 на 100 тысяч населения; что на 10% выше уровня аналогичного периода 2021 года и на 15% выше уровня среднего уровня за прошлые годы. Подтвержден диагноз у 180 человек, в т.ч. у 19 детей».

«В лабораториях Свердловской области исследовано на энцефалит 27406 особей клещей, снятых с людей, вирус обнаружен в 348 пробах (1,27%). На боррелиоз исследовано 26195 проб, в 10915 пробах обнаружен возбудитель инфекции (41,7%). На прочие инфекции исследовано 14473 пробы, положительных результатов на моноцитарный эрлихиоз – 551 (3,8%), на гранулоцитарный анаплазмоз – 153 (1,06%)», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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