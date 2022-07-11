За уикенд поймали больше 20 пьяных водителей

В Екатеринбурге за выходные сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 15 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. У четверых из них вообще не было водительских прав.

«Еще восемь автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении одного решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – добавили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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