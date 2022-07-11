Уральский застройщик снова признан лучшим по срокам ввода жилья

Единый ресурс застройщиков снова подтвердил рейтинг своевременности ввода жилья холдинга «Форум-групп» – восьмой месяц подряд уральский девелопер получает высший балл, 5,0. Это означает, что компания выполняет обязательства перед партнерами и клиентами и четко соблюдает все заявленные сроки при реализации проектов.

При расчете рейтинга ЕРЗ учитываются дома, которые введены застройщиком в эксплуатацию за последние три года. Учитываются также строящиеся дома, если изначально объявленная в проектной декларации планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию уже наступила. Только 34% застройщиков в России имеют рейтинг ЕРЗ 5 баллов. «Форум-групп» – одна из самых известных уральских компаний. Одни из самых их узнаваемых проектов – «Александровский парк», «Форум сити», ЖК «Высота», клубный дом «Тихвин». Застройщик также работает в микрорайоне «Солнечный».

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»