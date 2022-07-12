Митрополит Евгений призвал молиться «о мире всего мира» во время фестиваля «Царские дни» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге начался православный фестиваль «Царские дни», посвященный 104-й годовщине расстрела семьи императора Николая II в Ипатьевском доме. Главные события традиционно пройдут в ночь с 16 на 17 июля. Верующие соберутся на площадке перед Храмом на Крови, чтобы принять участие в богослужении, а затем пройдут крестным ходом до монастыря на Ганиной Яме.

В преддверии торжественных памятных мероприятий к прихожанам обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Все мы знаем, насколько сегодня тревожные времена. Сколько трагедий сегодня происходит во всем мире, нашей стране, особенно на Украине. Это действительно та ситуация, когда нужно, очень нужно молиться. Ночь гибели царской семьи, хозяина русской земли – это прекрасное время и прекрасная возможность чтобы помолиться». Митрополит пригласил всех желающих принять участие в ночном богослужении и Царском крестном ходе. Полное обращение владыки можно увидеть на нашем канале в YouTube.

Обращение митрополита накануне Царских дней

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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