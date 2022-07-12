Мэрия Екатеринбурга оштрафует подрядчика за сбой работы сайта

У администрации Екатеринбурга сегодня утром сломался сайт – главная его страница была недоступна для пользователей. Портал выдавал ошибку – как в мобильной версии, так и в десктопной. При этом вкладки, например, страница с трансляциями ремонтов, были доступны и работали нормально.

Спустя некоторое время все исправили. «Проблема была со стороны организации, которая осуществляет техническое сопровождение портала – «Окмана». Они вовремя не произвели необходимые работы. Департамент планирует выставить штрафные санкции», – сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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