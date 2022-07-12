В Екатеринбурге вспыхнула трансформаторная будка (ФОТО)

В Екатеринбурге утром загорелась трансформаторная будка на улице 8 Марта неподалеку от администрации Чкаловского района. Черный дым от пожара был виден за несколько кварталов. На месте находятся две пожарные машины и 8 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Информации о пострадавших в инциденте не поступало.

В пресс-службе «Россети Урал» пояснили, что произошло повреждение оборудования трансформаторной подстанции из-за короткого замыкания в электрической сети. Для устранения нарушения на место прибыла аварийная бригада. «В настоящее время дома на улицах 8 Марта и Авиационная специалисты оперативно переводят на резервные схемы электроснабжения. Далее энергетики произведут необходимые ремонтные работы на ТП. Это инцидент локального характера. В зону нарушения электроснабжения попадает всего три жилых дома. Социально-значимые объекты имеют резерв», – сообщили агентству в компании.

Причину короткого замыкания в трансформаторе специалисты установят чуть позже, после проведения ремонта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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