Итоги опроса: большинство уральцев стали больше тратить на продукты

Из-за роста цен 63 % уральцев увеличили свои расходы с марта этого года, причем большинство отмечает, что значительнее всего выросли траты на еду и безалкогольные напитки. Таковы результаты опроса, который провел банк «Открытие».

По данным этого исследования, 57 % людей стали больше тратить на еду, 37 % – на лекарства, у 29 % выросли траты на одежду и обувь, 24 % отметили рост расходов на бытовую химию, у 19 % возросли затраты на бензин и транспорт, 11 % признались, что с марта стали больше тратить денег на алкоголь. Еще 24 % опрошенных рассказали, что у них увеличились расходы на все.

Главной причиной увеличения расходов 85% тех, кто их увеличил, назвали рост цен, 7% потратили больше, потому что делали запасы. Среди тех, кто расходы сократил, почти 2/3 сделали это из желания сэкономить – остальные потеряли работу или доход. В банке также поинтересовались, на чем уральцы попытались сэкономить. Большинство – 34 % – заявили, что не смогли сократить расходы ни на что. Практически столько же опрошенных стали меньше тратить на одежду и обувь, почти каждый четвертый заявил, что сократил расходы на алкоголь, а 14 % пришлось урезать траты на лекарства.

Екатеринбург, Марина Иванова

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