В Екатеринбурге судят таксиста – он изнасиловал, ограбил и убил пассажирку

В Екатеринбурге под суд отправился рецидивист из Нижнего Тагила, который работал водителем в коммерческом предприятии. Он изнасиловал, ограбил и убил свою пассажирку, которой нужно было добраться из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Преступление было совершено в прошлом году, 6 июня. Женщины хватилась ее мать – на следующий день после пропажи она заявила в полицию. «Пропавшая в 02:40 ушла из дома – и с тех пор на связь не выходила. Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения возможных мест нахождения разыскиваемой, опросили круг знакомых, провели комплекс поисковых мероприятий – и задержали водителя, ранее неоднократно судимого жителя Нижнего Тагила, который подвозил женщину в то утро, – ранее комментировал руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. – Изначально он рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на Серовской трассе. Но когда его показания проверили на полиграфе, стало понятно, что таксист пытается ввести полицейских в заблуждение и, таким образом, избежать наказания. В итоге под прессом неопровержимых улик фигурант сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы. Это 31 километр автодороги Екатеринбург – Серов. Тело потерпевшей находилось в зарослях крапивы и было тщательно замаскировано ветками деревьев».

Дело было передано в Следственный комитет по Свердловской области. Выяснилось, что перед убийством таксист изнасиловал девушку, угрожая ей ножом, после чего убил, а ценные вещи, включая банковскую карту, сотовый, цепочку, кольцо и браслет, а также куртку и туфли, забрал. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы, в том числе – психиатрическую, которая показала, что таксист был вменяем и понимал, что он делает. При этом свою вину он признал лишь частично. Ему были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ – «действия сексуального характера», «изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой». Таксисту-рецидивисту грозит пожизненное заключение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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