На заводе в Серове погиб рабочий. Прокуратура начала проверку

На Надеждинском металлургическом заводе в Серове погиб рабочий. В связи с трагедией прокуратура организовала проверку на предприятии. Несчастный случай на производстве произошел вечером 9 июля. Машинист шихтоподачи 5 разряда находился в доменном цехе завода и при расклинивании заслонки скипового подъемника доменной печи получил удар по голове. От тяжелой травмы 49-летний мужчина скончался 11 июля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению на предприятии требований федерального законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – добавили в надзорном ведомстве.

Серов, Ангелина Сергеева

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