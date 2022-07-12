В Нижний Тагил приехали беженцы с Украины

Нижний Тагил принял семьи вынужденных переселенцев с Украины. Всего в город приехали 33 человека, в основном это женщины и дети. Беженцев обеспечат жильем и питанием и помогут найти работу тем, кто планирует надолго остаться в регионе. Сейчас семьи живут на базе отдыха «Соловьиная роща».

«По договору с министерством социального развития размещение оплачивается областным бюджетом. Проживанием и питанием в полном объеме будет обеспечен каждый прибывший. Если они решат остаться в Нижнем Тагиле, то им надо будет оформить гражданство, тогда им помогут подобрать работу. В Нижнетагильском центре занятости будут предлагать рабочие места на наших предприятиях и организациях города», – сообщил агенству «Все новости» вице-мэр города Вячеслав Горячкин.

Как ранее писал «Новый День», во всех городах Свердловской области (кроме закрытых) должны сделать пункты временного размещения беженцев. В регионе могут принять 1650 человек, к концу мая их было 504, причем в пункте временного содержания находились только 126 человек. К началу этого месяца в Россию приехали более двух миллионов беженцев.

Екатеринбург, Марина Иванова

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