Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Тюменской трассе (ФОТО)

В ДТП на 257 км автодороги Екатеринбург – Тюмень погибла молодая женщина. Еще три человека, в том числе 7-летний ребенок, получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением. Машину сначала занесло на барьерное ограждение, а потом отбросило на попутную «Вольво». 27-летняя женщина, сидевшая справа от водителя, погибла. Водитель и еще два пассажира, 7-летний мальчик и 38-летний мужчина, доставлены с травмами в тюменскую ГКБ № 2.



Установлено, что за рулем был житель Талицкого района с водительским стажем 9 лет. Взрослые были пристегнуты, а вот ребенок ехал без детского кресла. Со слов очевидцев, «Лада Приора» неслась на большой скорости, пытаясь обогнать попутный автомобиль.

По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии.

Тугулым, Елена Владимирова

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