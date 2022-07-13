В Нижней Туре самосвал снес трубу теплотрассы (ФОТО)

В Нижней Туре водитель самосвала с открытым кузовом снес трубу теплотрассы. Инцидент произошел 12 июля около 19.00 в районе дома №12 на улице Строителей.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 52-летний водитель Scania после разгрузки на бетонном заводе забыл опустить кузов и во время движения задел им трубу теплотрассы. Сам водитель не пострадал, он был трезв за рулем. На него составили административный протокол по ч. 6 ст. 12.21 КоАП РФ.

В компании «Т Плюс» рассказали, что происшествие никак не отразилось на жителях. Проблем с подачей воды нет, так как поврежденная труба была в нерабочем состоянии. Ранее энергетики отключили этот трубопровод для запланированного ремонта. Самосвал, снесший трубу, принадлежит местному индивидуальному предпринимателю. Сейчас энергетики подсчитывают затраты, восстанавливают трубопровод и готовят претензию виновнику.

Фото предоставлено пабликом «Екатеринбург – Серов (online)»

Нижняя Тура, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»