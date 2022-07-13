В сезон отпусков приставы отключили сайт, где можно узнать о долгах

Сайт Федеральной службы судебных приставов сбоит – как сообщается, из-за проведения технических работ. На протяжении последних двух недель пользователи отмечают, что доступ к сайту прекращается в произвольное время – как в дневное время, так и в нерабочие часы. Никаких более подробных разъяснений, в том числе график проведения технических работ, ни на сайте, ни в соцсетях ФССП обнаружить не удалось.

Проблемы с сайтом ФССП могут оставить без отпуска должников – сервис поиска информации о своих долгах также не работает. Между тем, приставы накануне сезона отпусков и перед длинными праздниками обычно сами напоминают о том, что лучше узнать заранее о своей задолженности и запрете на выезд из-за нее, а не в аэропорту. Тем более что иногда должник может и не подозревать о своих проблемах, в том числе из-за долгов однофамильцев.

Екатеринбург, Марина Иванова

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