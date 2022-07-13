Синоптики рассказали, когда жара уйдёт из Екатеринбурга

Синоптики рассказали, сколько еще продержится жара в Екатеринбурге. В ближайшие дни погода не изменится – четверг станет самым жарким днем недели, по данным Гидрометцентра, воздух прогреется до +32 градусов, в пятницу будет до +30. В этот день вероятны дожди. В выходные температура будет более комфортной – днем в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +25…+26 градусов, вероятны грозы, по информации Gismeteo. Аналогичная погода ожидается в начале следующей недели, а вот со среды начнётся похолодание, пройдут дожди и грозы. Температура воздуха, по данным The Weather Channel, в дневные часы во второй половине следующей недели будет не выше +20…+22 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»